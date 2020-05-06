Haber Giriş: Kaynak: AA
Sörloth'un karantina süreci tamamlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.
Bilgilendirme | 22 Nisan tarihinde Norveç’ten Trabzon’a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth’un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) May 6, 2020
Detaylar https://t.co/JVCefMn8cU pic.twitter.com/cODybokTXf
Etiketler: Trabzonspor karantina Alexander SörlothSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 11:01
Sıradaki Haber
Yol bisikletinde 2020 sezonu takvimi belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz