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Ligler için kritik toplantı başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu liglerin geleceği için toplandı. Başkan Nihat Özdemir, toplantının ardından açıklama yapacak, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Dün Ankara'da futbol liglerinin kaderini yakından ilgilendiren bir toplantı gerçekleşmiş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelmişti.
Bakan Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, futbol liglerinin devamının Türkiye Futbol Federasyonunun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirtti.
Bunun üzerine gözler bugün gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı.
TFF Yönetimi Kurulu, toplantıda Bakan Koca ile görüşmenin içeriğini değerlendirecek.
Başkan Nihat Özdemir 14.00'te açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.
Etiketler: türkiye futbol federasyonu tff süper lig ne zaman başlayacak Nihat Özdemir Ligler ne zaman başlayacak koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:00
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