Dün Ankara'da futbol liglerinin kaderini yakından ilgilendiren bir toplantı gerçekleşmiş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelmişti.

Bakan Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, futbol liglerinin devamının Türkiye Futbol Federasyonunun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirtti.

Bunun üzerine gözler bugün gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı.

TFF Yönetimi Kurulu, toplantıda Bakan Koca ile görüşmenin içeriğini değerlendirecek.

Başkan Nihat Özdemir 14.00'te açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.