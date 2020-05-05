Tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam, TRT SPOR'da yayınlanan "Spor Akşamı" programına video konferans yöntemiyle konuk oldu.

Sağlam, koronavirüs salgını sürecinde yaşadıklarından şampiyonluk yarışına, Beşiktaş'ın gündemindeki kaleci Nurullah Aslan'ın transfer durumundan Süper Lig'deki mücadeleye kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

Sağlam, koronavirüs salgını sürecinin kendisi açısından sıkıntılı geçtiğini dile getirdi.

"Bizim hayatımız çok yoğun geçiyordu. Maçlar, antrenmanlar, deplasmanlar... Dolayısıyla bu yoğunluk içinde monoton bir hayata geçiş yapmak kolay olmadı. Bu süreçte inşallah devlet büyüklerimizin, bakanımızın, sağlık çalışanlarımızın direktiflerini uygulayarak normal hayata dönmenin mücadelesini veriyoruz."

"Futbola dönmek istiyorsak..."

Ertuğrul Sağlam, salgınla beraber ülkemizde hayatın akışının sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade etti.

"Futboldan uzaklaştık. Şayet futbola dönmek istiyorsak tüm kuralları uygulamamız gerekiyor. Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu futbolun tekrar hayatımıza girmesi için büyük çaba gösteriyor. Tabii burada önemli olan insan sağlığı... Dolayısıyla herkes ince eleyip sığ dokuyor. Umuyorum ki alınacak kararda; sağlık konusunda riskleri en aza indirip çözüm üretmeye çalışıyorlar."

"Kimsenin aleyhimizde tek söz söyleyeceği şampiyonluğu istemiyoruz"

"Biz Samsunspor olarak; herkesin karlı çıkacağı, kimsenin mağdur olmayacağı ve adaletin sağlanacağı bir karar bekliyoruz. Şu anda ligde 10 puan farkla avantajlı durumdayız. Bize, "Çıkın, oynayın" derlerse ne şartta olursa olsun çıkar kalan 6 haftayı oynarız. Beklentimizde kimsenin mağdur olmaması var. Tabii ki Bandırmaspor ve Ankara Demirspor'un da bir mücadelesi var. Sonuçta federasyon başkanı bugün Sağlık Bakanı ve Bilim Kuruluyla müzakere halindeydi. Federasyonun yayımlamış olduğu sağlık öneri genelgesi var. O genelgeye baktığımız zaman hakikaten 2. ve 3. liglerde uygulanması zor maddeler var. Burada liglerin tamamlanması uygun görünmüyor. İnsan sağlığı her şeyden önemlli ve biz şampiyon olacaksak; bizim aleyhimizde tek kelime söz söyleyeceği bir şampiyonluk istemiyoruz. Küme düşme olmayacak dedikleri zaman da ben kimsenin mağdur olabileceğini düşünmüyorum. Sonuçta; kimse 'burada niye bir takımı düşürmüyorsunuz' diye serzenişte bulunmaz. Burada herkesin mutlu olacağı bir karar çıkarmak mümkün değil. Alt liglerde 72 takım var . Bazı takımlar mağdur olabilir ama sonuçta en az mağduriyetin yaşanacağı bir karar almaya çalışılıyor"

"Kıracağımız rekorlar yarım kaldı"

"Bizim dileğimiz; maçların sağlıklı bir şekilde oynanacağı bir ortamda, maçların oynanarak liglerin tamamlanması... Kaldı ki bizim kalan 6 maçı içine alan çok büyük hedeflerimiz var. Kulüp rekorumuzu kırdık; üst üste maç kazanma rekoru... Profesyonel liglerde Beşiktaş'ın 13 maçlık bir rekoru var. Biz bu rekor için de uğraşıyorduk. İkinci yarının tüm maçlarını kazanarak futbol tarihine geçmenin hesaplarını yapıyorduk. Bu açıdan da olumsuz bir durum var. Ancak kıracağımız bu rekorlar yarım kaldı."

Sağlam'dan Nurullah Aslan açıklaması

Sağlam, Beşiktaş'ın gündeminde olan kaleci Nurullah Aslan ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

"Konuşulan rakamın doğruluğu yok. 6 milyon euro olduğu asparagas... Telaffuz edilmiş bir rakam yok. Beşiktaş'ın bir isteği olmuş... Başkanımız Yüksel Yıldırım da satmayı düşünmüyoruz deyip konuyu kapatmış. Hedeflerimiz çok büyük... Önce Süper Lig'e, sonra Avrupa'ya sonra da Bursaspor'dan sonra 6. büyük olma hedefimiz var. Bizim için değerli bir oyuncuyu bırakmak bu hedeflere göre mümkün olmaz."

"Süper Lig'de şu anda çok ciddi bir mücadele var"

Sağlam, Süper Lig ile ilgili fikrini de söyledi.

"Benim beklentim maçların oynanması... Bunun dışında nasıl bir karar alınırsa alınsın bu kararın yankıları çok uzun sürecektir. Süper Lig'deki durum şu anda çok ciddi bir mücadele var. Nasıl bir karar alınırsa alınsın ciddi bir mağduriyet olabilir. Devletimiz, Bakanlığımız bu süreci çok iyi yönetti. Geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Beklentim; inşallah sağlıklı bir ortam sağlanır ve maçları oynayabilecek duruma geliriz."

"Futbolun değişmez kuralları vardır"

Sağlam, futbol oyun kurallarının değiştirilmesi üzerine tartışmalara da değindi.

"Futbolda birtakım değişiklikler yapılabilir. Play-offlarda 90 dakikadan sonra penaltı atışlarına geçilebilir. Oyuncu değiştirme sayıları artabilir. Ancak futbolun değişmez kuralları vardır. 90 dakikayı azaltmak pek doğru olmaz."

"Sağlıklı ve kaostan uzak bir ortam için sezonu tamamlamak gerek"

Deneyimli teknik direktör, olağanüstü bir süreç yaşandığını dile getirdi.

"Bazı antrenör arkadaşlarımız çıkıyor. Biz yeteri kadar hazırlanamayacağız, diyorlar. Elbette eksiklikler, sıkıntılar yaşanacak. Ama biz bir şekilde bu sıkıntılarla beraber bu sezonu bitireceğiz. Sezon bitecek ki, önümüzdeki sezon kaostan uzak daha sağlıklı bir futbol ortamı olsun."