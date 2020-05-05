Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "Genç arkadaşlarımın bana sık sık sorduğu soruyu şimdi ben size soracağım ve konuyu artık kilitleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç arkadaşlarımın bana sık sık sorduğu soruyu şimdi ben size soracağım ve konuyu artık kilitleyeceğiz.



Ronaldo mu? Messi mi? — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 5, 2020



