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Bakan Kasapoğlu sordu: Ronaldo mu, Messi mi?
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından takipçilerine, 'Ronaldo mu, Messi mi?' diye sordu.
Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "Genç arkadaşlarımın bana sık sık sorduğu soruyu şimdi ben size soracağım ve konuyu artık kilitleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Genç arkadaşlarımın bana sık sık sorduğu soruyu şimdi ben size soracağım ve konuyu artık kilitleyeceğiz.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 5, 2020
Ronaldo mu? Messi mi?
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