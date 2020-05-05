Bakan Koca: Liglerin devamı TFF'nin kendi iradesinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol liglerinin devamının Türkiye Futbol Federasyonunun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu açıkladı.
Ankara'da futbol liglerinin kaderini yakından ilgilendiren bir toplantı gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
Salgın tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının söz konusu olamadığı tarihten sonra Özdemir ile ilk kez görüştüklerini ifade eden Koca, Özdemir'in yaptıkları planlamayla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.
TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum. pic.twitter.com/IujZibANEY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020
"Liglerin devamı federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar"
TFF Başkanı Nihat Özdemir görüşmenin ardından bir açıklama yapmazken liglerin kalan kısmıyla ilgili kararın, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin ardından verilmesi bekleniyor.