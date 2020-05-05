Ankara'da futbol liglerinin kaderini yakından ilgilendiren bir toplantı gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Salgın tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının söz konusu olamadığı tarihten sonra Özdemir ile ilk kez görüştüklerini ifade eden Koca, Özdemir'in yaptıkları planlamayla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum. pic.twitter.com/IujZibANEY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

"Liglerin devamı federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar"

Koca, bakanlığın çalışmaları ve salgının seyriyle ilgili bilgilerin Özdemir'e aktarıldığı ve durum değerlendirmesi yapıldığını vurguladı.

"Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz. Bugünkü görüşmede müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir. Liglerin devamı konusu, futbol federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak federasyona bildirilebilecektir. İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum."

TFF Başkanı Nihat Özdemir görüşmenin ardından bir açıklama yapmazken liglerin kalan kısmıyla ilgili kararın, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin ardından verilmesi bekleniyor.