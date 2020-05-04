Modern pentatlon branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcumuz olan İlke Özyüksel TRT SPOR2 Instagram hesabına konuk oldu.

Özyüksel, koronavirüs günlerini çok zor geçtiğini belirtti.

"Kesinlikle ev insanı değilim o kadar zor bir şey benim için. Çok şükür antremanlarım başladı bu aralar, şimdi yüzme antremanlarının yapılacağı zamanı bekliyoruz. Şimdi daha dikkatli davranıyorum."

Özyüksel, biniciliğin kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

"Binicilik anlatılmaz bir duygu, 5 yılın sonunda ben yeni yeni ata hükmetmeye onu anlamaya başladım. Yüzmeden ve eskrimden birinci çıksam bile binicilikten birinci çıkmazsam kendimi kazanmış sanmıyorum."

"6 kez Olimpiyat Oyunları'na gitme hedefim var"

İlke Özyüksel, olimpiyatların ertelenmesi hakkında da konuştu.

"6 kez Olimpiyat Oyunları'na gitme hedefim var. Yaşım bunu kaldırıyor şansım olduğunu düşünüyorum. Çok istiyorum işimi severek ve keyifle yapıyorum. Bugün antremanlarım başladı, çok yoruldum ama çok mutluyum. Ama rekabetin olmaması çok büyük dezavantaj bizim için alttan gelenler var ama 5 yıl içinde yanıma birlikte çalışıp gelişebileceğim sporcuların gelmesini bekliyorum. Gelirse bir takımla şampiyonluk yaşamak hayalim inşallah olur. Kalan tüm yarışlar iptal edildi belki dünya şampiyonası yapılabilir ama onda da puan verilmeyecek dendi. Yarışlar ertelendi diye çok üzüldüm olimpiyat ertelenmesi bizim için daha iyi oldu bu daha çok antrenman yapmam demek. Daha çok tecrübe kazanmış olacağım."