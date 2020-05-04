Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ardından Covid-19 nedeniyle teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde futbolcuların, sportif faaliyetlerini evlerinde sürdürdüğü belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kulüpten yapılan açıklamada antrenmanlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncuların teknik direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Futbolcular ve teknik heyet sosyal mesafe kuralına uyarak çalıştı.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra ülkesinden gelerek, karantina süreci devam eden Alexander Sörloth'ün antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavili ekibin çalışmaları yarın devam edecek.