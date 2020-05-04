Haber Giriş: Kaynak: AA
Aytemiz Alanyaspor gruplar halinde antrenmanlara başladı
[Fotoğraf: AA]
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol takımı, sahaya indi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne gelerek çalışmalarını gerçekleştiriyor.
İdmanın ilk gününde futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı.
Etiketler: Aytemiz Alanyaspor koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 20:47
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