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Kasımpaşa çalışmalarını sürdürdü
[Fotoğraf: İHA]
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili tüm uyarıların dikkate alındığı belirtildi.
Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan idmanın ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın, pas organizasyonlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Etiketler: Kasımpaşa koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 20:49
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