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Yol bisikletinde 2020 sezonu takvimi belirlendi
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Uluslararası Bisiklet Birliği'nce, yol bisikletinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'de sona erecek.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun takvimini açıkladı.
25 etaptan oluşacak UCI Dünya Turu'nun 2020 sezonu, 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'de sona erecek.
Buna göre üç büyük turdan Fransa Bisiklet Turu 29 Ağustos-20 Eylül, İtalya Bisiklet Turu 3-25 Ekim ve İspanya Bisiklet Turu 20 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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