Trabzonspor’da iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth, birçok kulübün dikkatini çekti. İngiliz basınının iddiasına göre Norveçli golcü için İtalyan kulüpleri sıraya girmiş durumda.

Napoli ve Milan, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle hücum hattından istediği verimi alamayan Milano ekibinin, Sörloth ile bu sorunu çözmeyi planladığı belirtildi.

Norveçli forvet, sezon başında Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor’a gelmişti.

Bordo mavililerle 39 resmi maça çıkan Sorloth, 25 gol kaydetti.