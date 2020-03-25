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FIFA Başkanı Infantino'dan dayanışma çağrısı
[Fotoğraf: AA]
FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüs salgınına karşı futbol dünyasına dayanışma çağrısı yaptı.
Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.
"Bu zamanlarda futbol dünyası birlik ve beraberlik göstermeli. Beraber çalıştığımızı ve bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız."
Koronavirüsün küresel çapta bir tehdit oluşturduğunu aktaran Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu kaydetti.
Infantino, salgının futbola verdiği zarar üzerinde çalışacaklarını ifade etti.
"Daha güçlü olarak geri geleceğiz. Yeni fikirlerle, yeni formatlarla, futbolun neye ihtiyacı varsa. Ancak şimdi takım olarak koronavirüse karşı savaşma zamanı."
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