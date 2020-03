Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnsan sağlığının önemine işaret eden Şahin, "IOC'nin aldığı kararı olumlu, doğru buluyorum. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir. Olimpiyatların temel paydası olan sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"En büyük hedefimiz İstiklal Marşı'mızı dinletmek"

Şahin, teknik ekip ve sporculara güvendiklerinin altını çizerek, "En büyük hedefimiz, Tokyo'da bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı dinletmek." şeklinde görüş belirtti.

Tekvandoda kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, elde ettikleri başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın "kaldığı yerden devam edeceğine" inandığını söyledi.

"Türkiye'nin bir an önce sağlıklı, huzurlu, güneşli günlere dönmesini dileyorum. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı görüşmelerin ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesine karar verdi. Tüm kamuoyunca beklenen bir karardı."

Türkiye Voleybol Federasyonu için tüm paydaşlarının güvenliği ve sağlığının "'her zaman, her koşulda, her şeyden" önce geldiğini vurgulayan Üstündağ, süreç boyunca bu hassasiyetle davrandıklarını ve bu doğrultuda kararlar aldıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Önümüzü göremiyoruz"

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ertelenen Olimpiyat Oyunları'nda yer alma hakkı kazandığına dikkat çekti.

"Eminim ki kızlarımız, önümüzdeki yıl kaldıkları yerden tarih yazmaya devam edecek. Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle birlikte milli takım takvimimizde de değişikliğe gitmek zorundayız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık ancak şu an gelinen noktada, önümüzü göremiyoruz."

Türkiye Eskrim Federasyonu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı 2021 yılına ertelemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sporcu sağlığı, güvenliği ve refahının her şeyden önde geldiğini vurgulayan Atalı, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ve tüm dünyayı etkisi altına almasıyla eskrim federasyonunu sporcuların sağlığını her şeyin üstünde tutarak bir dizi önlemler aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tokyo Olimpiyatları 1940'ta savaş nedeniyle iptal edildi, 2020'de virüs sebebiyle ertelendi

Atalı, tüm spor dallarında olduğu gibi eskrim camiasının da 2020 Tokyo konusunda verilecek kararı yakından takip ettiğini dile getirdi.

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden gelecek kararı bekliyorduk. IOC de Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın, 2021 yılında yaz sonunu geçmemek kaydıyla, yine ‘Tokyo 2020’ adıyla düzenlenmesine karar verdi. Olimpiyat Oyunları tarihinde iptal edilen 3 olimpiyat oyunundan sonra ilk ertelenen olimpiyat Tokyo 2020 oldu. 1940 yılında, 80 yıl önce savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu sefer de virüs sebebiyle ertelendi."

"Rotamızı Tokyo olarak belirlemiştik"

Murat Atalı, 2020 Tokyo'nun ertelenmesi öncesinde flöre kategorisinde olimpik havuz sporcusu İrem Karamete ve Martino Minuto, kılıç kategorisinde Enver Yıldırım, Iryna Shchukla, Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın kalifikasyon sürecinde yoğun mesai harcadığına dikkat çekti.

"Virüs salgını tüm dünyada ciddi bir boyuta ulaşıp, önemli spor karşılaşmalarının iptaline sebep oluncaya kadar, bizim sporcularımız da Olimpiyat kalifikasyon sürecinde puan kovalamayı sürdürüyordu. Bu yıl rotamızı Tokyo olarak belirlemiştik."