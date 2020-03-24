Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor.
Dünya geneline birçok spor organizasyonu iptal edilirken, IOC de yaptığı yazılı açıklama ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini açıkladı.
IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın "Tokyo 2020 adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.
Etiketler: yeni tip koronavirüs salgını Tokyo 2020 Olimpiyatları IOC Başkanı Thomas Bach Başbakan Shinzo AbeSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:10
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