Giderek etkisini arttıran koronavirüs salgını, Avrupa basketbolunu da olumsuz etkiledi.

Avrupa Ligi yönetimi, 11 Nisan'a kadar ara verilen Türk Hava Yolları Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nın geleceği hakkında karar vermek için toplanacak.

Toplantı, Avrupa genelinde geçerli olan seyahat kısıtlaması nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Toplantı sonunda 11 Nisan'a kadar verilen aranın daha da uzaması bekleniyor.

Sezonu bir şekilde sonlandırmayı planlayan yönetim, bunun için alternatif formatları da değerlendirecek.

Maçların oynanmaması sebebiyle gelir kaybı yaşayan kulüpler, oyuncu ve personel maaşlarını ödemekte zorlanıyor.

Düzenlenecek olan telekonferansta bu konunun da masaya yatırılması ve çözüm yollarının aranması bekleniyor.

28 haftası geride kalan Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 24 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

13 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko da ilk 8 iddiasını sürdürüyor.

Avrupa Kupası'nda ise Tofaş, çeyrek finalde Yunan ekibi Promitheas Patras ile karşılaşacak.