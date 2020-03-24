Japon basını sözleşme gereği iade kabul edilmeyeceğini belirtirken, organizatörler haberin doğru olmadığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın durumu belirsizliğini korurken, müsabakalar için biletini alan sporseverler de endişeli bir bekleyiş içinde.

Birçok olimpiyat sevdalısı büyük bir heyecanla biletlerini alarak, hayatlarını oyunların tarihine göre planladı.

Sporseverler için bu sürecin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken, biletlerin akıbeti de merak konusu oldu.

Japonya basını oyunların ertelenmesi ya da iptal edilmesi durumunda biletlerin iadesinin kabul edilmeyeceğini iddia etti.

Ülkenin ulusal gazetelerinden Asahi Shimbun'da yayınlanan bir makalede, sözleşme detayları nedeniyle geri ödeme yapılamayacağı bilgisi yer aldı.

Ancak bu makale yetkililer tarafından yalanlandı. Organizatörler, "Şartlar ve koşullar 'biletlerin iade edilemeyeceğini' belirtmez, bu nedenle makale doğru değildir." dedi.

Tokyo 2020 için kaç bilet satıldığını konusunda bilgi verilmezken, tüm yerli biletlerin günler öncesinden tükendiği gelen haberler arasında.

Oyunların aralık ayındaki son bütçesine göre bilet satışlarından 800 milyon dolar toplandı.

Biletlerle ilgili gelişme, Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla ilgili çıkacak nihai karardan sonra netlik kazanacak.