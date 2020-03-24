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Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yeni tip koronavirüs testi kovid-19Son Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:52
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