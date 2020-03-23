Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

"İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

Abdurrahim Albayrak: Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum

Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak sevenlerine mesaj yolladı.

"Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam"

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için el de salladı.

Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi.

Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.