Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/gCnkXjmccI — Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) March 23, 2020

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız." denildi.

Hes Kablo Kayserispor'dan geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Galatasaray camiasına ve Albayrak Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz."

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.



Galatasaray camiasına ve Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. https://t.co/vePeuELYeT — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 23, 2020

İttifak Holding Konyaspor'dan Albayrak paylaşımı