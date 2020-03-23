Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, kornoravirüs nedeniyle evden çıkamayan sporseverlerle sosyal medyada buluştu.

Sosyal medyadan gelen sorulara tek tek cevap veren genç kalecinin bu etkinliği, büyük beğeni topladı.

Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir?

"Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi"

Futbol dışında nasıl vakit geçiriyorsun?

"Genelde evde eşimle zaman geçiririm. Kitap okurum, oyun oynarım, dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna’nın, Ruhsal Düşünce kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Bir de küçükken okuduğum Sol Ayağım isimli kitap beni etkilemişti."

Takımda en komik isimleri kimler?

Kaleci olmasındaki en büyük etkenin babası ve annesi olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, sonrasında üstümde emeği olduğunu düşünen herkes yanıtını verirken, takımda en komik isimlerin kim olduğunu sorusuna ise "Kendimi saymazsak Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan" yanıtını verdi.

Alisson mu, Oblak mı?

Uğurcan Çakır, "Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak mı?" sorusuna ise Oblak yanıtını vererek Slovenyalı kaleciyi daha çok beğendiğini belirtti.

Başarılı eldiven, "Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakikalarda rakip tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. Topun başında kimin olmasını istemezsin?" şeklinde gelen soruya ise "Messi" yanıtını verdi.