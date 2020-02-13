31. dakikada Yasin Öztekin Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 1-0

49. dakikada Doğukan Sinik Antalyaspor adına skoru eşitleyen golü attı. 1-1

Rakip Aytemiz Alanyaspor oldu

Sivasspor'u geçen Antalyaspor yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta Alanya'da, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da Antalya'da oynanacak.

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti.

Sivasspor, sahasında Antalyaspor’u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Uğur Çiftçi, uzak mesafeden kaleyi düşündü top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

6. dakikada Gustavo Blanco'nun pasında Harun Alpsoy ceza yayı içinden bekletmeden yerden vuruşunu yaptı kaleci Ali Şaşal Vural rahat biçimde topu kontrol etti.

17. dakikada Gustavo Blanco, ceza alanı içinde yükselik kazanan topa kafayla vuruşunu yaptı, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağından yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan uzanarak topu çelmeyi başardı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ 31. dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı içine gönderdiği topu Mustapha Yatabare geriye doğru bıraktı. Yasin Öztekin, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. 1-0

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Mustapha Yatabare ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 49. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında Doğukan Sinik ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan top filelerle buluştu. 1-1

56. dakikada Ceza alanı dışına açılan topa Samba Camara sağ ayağıyla gelişine vurdu ancak etkili olmayan topu kaleci Ferhat Kaplan rahatlıkla kontrol etti.

58. dakikada topla birlikte hareketlenen Fredy ceza yayı gerisinden şutunu çekti ancak Aaron Appindangoye'den seken top kornere çıktı.

VAR UYARDI PENALTI İPTAL EDİLDİ 70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un Amilton'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonun ceza alanı dışarısında olduğu tespit edildi ve hakem Fırat Aydınus penaltı kararını iptal ederek serbest vuruş olarak değiştirdi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 72. dakikada ceza alanı hemen dışı sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Fredy geçti. Fredy'nin şutunda top üst direkten geri döndü.

[Fotoğraf: AA]

77. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Fredy uygun durumda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

84. dakikada Paul Mukairu'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topa sahip oldu.

85. dakikada sol kanatta Uğur Çiftçi, Veysel Sarı'dan topu son çizgide kaptıktan sonra yerden ceza alanı içine çıktı. Mustapha Yatabare, bekletmeden şutunu çekti, kaleci Ferhat Kaplan üzerine gelen topu çelmeyi başardı.

87. dakikada Yasin Öztekin'in sol kanattan ortasında Hakan Arslan ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı, top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Yarı finale çıkan takım Antalyaspor oldu.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakem: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih (Dk. 87 Paul Papp), Appindangoye, Camara, Uğur, Claudemir (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin, Fernando (Dk. 77 Ziya Erdal), Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat, Ersan (Dk. 46 Fedor Kudryashov), Eren, Doğukan (Dk. 64 Paul Mukairu ), Charles, Gustavo, Ufuk, Harun (Dk. 46 Fredy), Amilton, Veysel, Bünyamin

Goller: Dk. 31 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 25 Ersan Gülüm, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 86 Ferhat Kaplan, Dk.88 Hamilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 71 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor)