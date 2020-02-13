9. dakikada Trabzonspor'da Guilherme takımını 1-0 öne geçirdi.

17. dakikada Erzurumspor'da Hasan Ayaroğlu skoru dengeledi. 1-1

46. dakikada Guilherme takımının ve kendisinini ikinci golünü kaydetti. 1-2

68. dakikada Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın golüyle skoru 3-1'e taşıdı. 1-3

83. dakikada Safa Kınalı Trabzonspor'nun dördüncü golünü kaydetti. 1-4

Trabzonspor, evinde oynadığı ilk maçta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 mağlup etmişti.

Rakip Fenerbahçe oldu

Erzurumspor'u geçen bordo mavililer yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta Trabzon'da, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Merthan Açıl kafa vuruşunu yaptı, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

6. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Hasan Ayaroğlu ceza sahası içine ortasını yaptı, top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

8. dakikad sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Doğan Erdoğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Manoel Messias altıpas önünden kaleye şutunu gönderdi, top savunma oyuncularından geri döndü.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 9. dakikada orta alanda Jasmin Scuk'a Guilherme baskı yaptı ve bu baskı pas hatasını getirdi. Pas hatası sonrasında topla buluşan Guilherme ceza sahası içine topla ilerleyerek girdi. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı ortaya hareketlenen Hasan Ayaroğlu arka direkte kafa vuruşunu yaptı, top kalenin yanından dışarı çıktı.

GOL - ERZURUMSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 17.dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mahamadou Ba kısa pasını ceza sahası dışındaki Hasan Ayaroğlu'na gönderdi. Hasan Ayaroğlu ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye sert bir şut çekti, top savunma oyuncusuna da çarparak ağlarla buluştu. 1-1

[Fotoğraf: AA]

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Bilal Başacıkoğlu ceza sahası içine girip kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Kayacan Erdoğan bu topu tokatladı ancak bu şuta hareketlenen Guilherme pozisyon devamında ofsaytta kaldı.

43. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mahamadou Ba kaleye şutunu gönderdi, kaleci Arda Akbulut topu kornere gönderdi.

45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Mickael Pote ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi, top savunma oyuncularından geri döndü.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR YİNE ÖNE GEÇTİ 46. dakikada Abdulkadir Parmak'ın orta alanda attığı kısa pasla topla buluşan Abdurrahim Dursun topla ceza sahası içine gitti. Ceza sahası içi sol çaprazdan kısa pasını Guilherme'ye gönderdi. Guilherme altıpas çizgisinde vuruşunu yaptı top ağlarla buluştu. 1-2

55. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emrah Başsan ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topu savunma oyuncuları müdahalesiyle tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

62. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın yaptığı ortaya hareketlenen Mickael Pote altıpas önünden kafa vuruşunu yaptı. Bu topu kaleci Arda Akbulut tokatladı ve seken topu araya giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - TRABZONSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI 68. dakikada orta alandan aldığı topla ilerleyen Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topla ilerledi. Ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutun gönderdi ve topu ağlarla buluştu. 1-3

74. dakikada sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Bilal Başacıkoğlu ceza sahası içine topla ilerledi. Ceza sahası içinde kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Kayacan Erdoğan bu topa müdahalesini yaptı ve top tekrar Bilal Başacıkoğlu'na çarpıp dışarı çıktı.

79. dakikada hızlı gelişen atakta topla ilerleyen Ömer Şişmanoğlu kısa pasını Emrah Başsan'la buluşturdu. Emrah Başsan düşüyor kalkıyor ve kaleye şutunu çekti. Kaleciyi geçen bu topu altıpas önünde Kamil Ahmet Çörekçi engelledi ve top ceza sahası içinden uzaklaştırıldı.

GOL - TRABZONSPOR FARKI 3'E ÇIKARDI 83. dakikada orta alandan atılan uzun pasla topla buluşan Bilal Başacıkoğlu topla sol ceza sahası içine girdi. Ceza sahası içi sol çaprazdan kısa pasını Safa Kınalı'ya gönderdi. Safa Kınalı arka direğe yakın bölgede altıpas önünden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu. 1-4

86. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Bilal Başacıkoğlu ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Taha Tunç kafa vuruşunu yaptı ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü.

Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazanarak yarı finalde Fenerbaçe'nin rakibi oldu.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakem: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Jasmin, Rashad (Dk. 33 Emrah Başsan), Batuhan (Dk. 46 Mücahit), Mahamadou Ba, Hasan, Pote

Trabzonspor: Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan (Dk. 80 Taha Tunç), Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Kerem Baykuş), Guilherme (Dk. 50 Safa Kınalı), Bilal

Gol: Dk. 9, 46 Guilherme, Dk. 68 Abdulkadir Parmak, Dk. 83 Safa Kınalı (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 76 Merthan Açıl, Dk. 90 Mahamadou Ba (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)