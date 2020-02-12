Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 maçtan 6 puan almayı başaran Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçının 11'ini belirlemeye çalışıyor.

Kalede Loris Karius'u oynatacak olan deneyimli teknik adamı en çok düşündüren konu, cezalı Gökhan Gönül'ün oynayamayacak olması.

47 yaşındaki çalıştırıcı Gökhan'ın yerinde Necip'i oynatmayı planlıyor.

Defansın solunda Caner, stoperde ise Vida-Victor Ruiz ikilisinin oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

4-1-4-1 sisteminde tek ön liberoda Muhammed Elneny'i hazırlayan Beşiktaş teknik heyeti, sağ kanatta Diaby, solda ise N'Koudou'yu oynatmayı düşünüyor.

Sergen Yalçın, Gaziantep Futbol Kulübü maçında istenileni veremeyen Adem Ljajic konusunda ise kararsız.

Ljajic'in yerine oyuna giren, attığı gol ve isteğiyle dikkat çeken Kevın-Prince Boateng'in Sırp oyuncu yerine 11'de olabileceği öğrenilirken, yapılacak son antrenman sonrasında karar verilecek.

Orta sahadaki diğer isim ise Atiba olacak.

Sergen Yalçın'ın gelmesiyle temposu artan tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın ise kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.