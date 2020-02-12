İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Çizme'nin iki köklü ekibi karşı karşıya gelecek.

Milan ile Juventus, kozlarını San Siro'da paylaşacak. Müzesinde toplam 50 kupa bulunan Milan, geçmiş günlerini hasretle arıyor.

Bu sezon kuruluşunun 120. yılını kutlayan kırmızı siyahlılar son 10 yılda sadece 1 kupa alabildi.

Geçtiğimiz sezonu liderin 22 puan gerisinde 5. sırada tamamlayan Milano temsilcsi, bu yıl ise Serie A'da 10. basamakta kendine yer buldu.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan devre arasında eski oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katarak camiaya bir hava getirdi.

İsveçli yıldız, ayağını tozuyla 3 gol 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.

İtalya'da son yılların en güçlü takımı

Sezona Maurizzio Sarri yönetiminde başlayan Juventus ise son 8 yılın aksine bu sezon şampiyonluk yarışında İnter ve Lazio ile savaşıyor.

Son yıllarda İtalya futbolunu adeta tekeline alan Torino ekibi, bu sezon 54 puan topladı ve zirveyi İnter ile paylaşıyor.

Kadrosunda Gonzalo Higuain, Paolo Dybala gibi yıldız isimleri bulunan siyah beyazlıların en etkili gol ayağı şüphesiz ki Cristiano Ronaldo...

Portekizli yıldız son haftalarda durdurulamıyor

35 yaşındaki isim Serie A'da son 10 maçta da fileleri havalandırdı.

Bu sezon toplam 23 kez ağları sarsan Ronaldo, Serie A'da 20 golle krallık yarışında 2. sırada yer alıyor.

Juventus forması terleten milli yıldızımız Merih Demiral sakatlığı sebebiyle bu mücadelede görev yapamayacak.