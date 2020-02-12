Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Inter-Napoli maçı TRT SPOR'da
[Fotoğraf: TRT SPOR]
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Inter, ilk maçta bugün Napoli'yi konuk edecek. Saat 22.45'te başlayacak zorlu mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Inter, yarı final ilk maçında San Siro'da Napoli'yi ağırlayacak. Lacivert siyahlılar, çeyrek finalde Fiorentina'yı 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
Napoli de son 8 turunda Lazio'yu tek golle geçmişti.
Ligde iyi bir sezon geçiren Inter, 54 puanla liderliğini sürdürüyor.
Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Napoli ise 30 puanla 11. sırada yer alıyor.
Saat 22.45'te başlayacak bu keyifli mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
Etiketler: İtalya Kupası yarı final maçı Inter NapoliSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 15:26
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