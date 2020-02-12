Haber Giriş: Kaynak: İHA
Maç esnasında sahaya giren köpek hareketleriyle taraftarları güldürdü
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da 2. Amatör Küme Ligi karşılaşmasında sahaya giren köpek, yaptığı hareketlerle taraftarları güldürdü.
Antalya 2. Amatör Küme Ligi takımlarından Kaş Gençspor evinde Ova İdman Yurdu Spor ile karşılaşırken, ilginç bir olay yaşandı.
Kaş Ağullu Stadı’ndaki karşılaşmanın 80’inci dakikasında, stadın açık kalan kapısından giren kangal köpeği bir anda sahada gezmeye başladı.
Hem korkutan hem gülümseten köpek saha içinde koşmaya başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Karşılaşmaya ara veren maçın hakemi köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine sahadaki bazı futbolcuların çıkarmak istediği köpek, yere yatarak çıkmak istemedi. Orta sahaya doğru koşan sevimli köpeği, Kaş Gençspor futbolcusu Süleyman Uludağ kucaklayarak saha dışına götürdü.
Yaşananlar taraftarları güldürürken, karşılaşma 10 dakikalık aradan sonra devam etti.
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