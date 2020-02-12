Türkiye, meteorolojik olayların yoğun görüldüğü bir yılı daha geride bıraktı. Kimi zaman tarla ve seralara zarar veren hortumlar çıktı, kimi zaman fırtınalar çatıları uçurdu. Sel baskınlarına yol açan ani yağışlar ve yolları kapatan kar yağışları da cabası…

İklim değişikliğinin etkileri artıyor

Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Türkiye, iklim değişikliğine bağlı sıra dışı hava olaylarından en fazla etkilenen ülkelerden biri. Öyle ki Türkiye’de yaşanan meteorolojik olayların sayısı da şiddeti de giderek artıyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu’na göre en fazla sıra dışı olay da geçen yıl yaşandı. Yüzde 36’sı şiddetli yağış-sel, yüzde 27’si fırtına olmak üzere 935 sıra dışı olay meydana geldi. 2019’da görülen diğer meteorolojik olaylar ve miktarları ise raporda şöyle sıralanıyor: Yüzde 18 dolu, yüzde 7 yıldırım, yüzde 5 şiddetli kar, yüzde 3 heyelan… Yüzde 1 ve daha az oranlarda ise çığ, orman yangını, kum fırtınası ve sis görüldü. Ülke genelinde 2018 yılında 840, 2017’de ise 598 sıra dışı hava olayı kaydedilmişti. Dolayısıyla bu tip olayların 2019 yılında belirgin şekilde artış gösterdiği ortaya çıktı.

Sıcaklıklar normalin üstünde seyretti

Yine rapora göre, Türkiye’nin ortalama sıcaklığı 14,7 derece olarak ölçüldü. 2019 aynı zamanda, 1971’den beri dördüncü en sıcak yıl oldu. Sıcaklıklar ülke çapında normalin üstünde seyretti.

Ay bazında ele alındığında sıcaklıklar, nisan ve temmuz aylarında mevsim ortalamasının altında seyretse de diğer aylarda üstündeydi. Özellikle sonbaharda, sıcaklıklar normalin üzerindeydi.

Yüksekova, yıl içinde en düşük sıcaklığın yaşandığı yer oldu. Ocak ayında sıcaklık -28,1 dereceye kadar düştü. Yılın en yüksek sıcaklığı ise Cizre’de ağustos ayında ölçüldü. Maksimum sıcaklık 46,8 dereceye kadar yükseldi.

Ocak ve aralıkta aşırı yağış görüldü

2019’da şubat, mart, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında yağış miktarı normalin altındaydı. Ancak diğer aylarda, özellikle ocak ve aralık aylarında görülen yağışlar normal değerlerin çok üzerindeydi.

Türkiye’nin özellikle güney kesimlerinde kış aylarında yüksek oranda yağış görüldü. Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise ilkbahar yağışları açısından bereketli bir yıl geride kaldı. Ancak yaz ve sonbahar mevsimlerinde görülen yağışlar, ülke genelinde Karadeniz bölgesi hariç normalin altındaydı. Rize, Artvin, Ordu, Zonguldak, Muğla, Antalya, Adana ve Osmaniye’de günlük yağış miktarı 100 mm’yi geçti.