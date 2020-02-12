Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden B.E'nin araç ile Mardin'e eroin getireceği ve piyasaya süreceği tespit edildi.

Jandarma tarafından takibe alınan araca Savur ilçesinde İşgören Mahallesinde operasyon düzenlendi. Durdurulan araçta yapılan aramada poşet içerisinde sarılmış vaziyette piyasa değeri 60 bin lira olan 570 gr. eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.