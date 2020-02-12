Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şırnak'ta hastane yangını
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'taki İdil Devlet Hastanesinin yönetim binasında yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ta bulunan İdil Devlet Hastanesinin yönetim binasında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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