Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgilere göre, yurdun birçok yerinde kar yağışı bekleniyor.

Başkentte bugün sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı, Ankaralılar karlı bir sabaha uyandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşlar tatil haberi bekliyor. Valilikten ise henüz bir açıklama yapılmadı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kentte kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]