Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara güne karla başladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hava sıcaklığının bugün en yüksek 4 derece olması beklenen Ankara'da kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgilere göre, yurdun birçok yerinde kar yağışı bekleniyor.
Başkentte bugün sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı, Ankaralılar karlı bir sabaha uyandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşlar tatil haberi bekliyor. Valilikten ise henüz bir açıklama yapılmadı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kentte kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu da yaşanıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
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