Gram altın alışı 303 lira 52 kuruştan satışı ise 303 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 486 lira 60 kuruşken satış fiyatı 497 lira 61 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 12 Şubat güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,6’lık düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,05 değer kaybetti.

Çeyrek altın ise 486 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 048 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.567,29 dolar

Satış: 1.567,68 dolar

Gram

Alış: 303,52 lira

Satış: 303,61 lira

Çeyrek

Alış: 486,60 lira

Satış: 497,61 lira

Yarım

Alış: 970,16 lira

Satış: 995,22 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.016,00 lira

Satış: 2.046,00 lira