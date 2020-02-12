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Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 303 lira 52 kuruştan satışı ise 303 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 486 lira 60 kuruşken satış fiyatı 497 lira 61 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 12 Şubat güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,6’lık düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,05 değer kaybetti.
Çeyrek altın ise 486 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 048 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.567,29 dolar
Satış: 1.567,68 dolar
Gram
Alış: 303,52 lira
Satış: 303,61 lira
Çeyrek
Alış: 486,60 lira
Satış: 497,61 lira
Yarım
Alış: 970,16 lira
Satış: 995,22 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.016,00 lira
Satış: 2.046,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:15
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