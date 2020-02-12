Fransa’nın Anadolu’yu tek taraflı işgal planları, müttefiki İngiltere’de şüphelere yol açıyordu. İtilaf Devletleri Türk boğazlarına el koyma planları yaparken, işgalci ile iş birliği yapan Ermeni çeteleri, kurtlar sofrasından paylarına düşene razı olacaklar mıydı?

Onlar kendi aralarında anlaşmazlığa düşerken, Maraş’ta tarihe yön veren bir olay yaşandı. Tam 100 yıl önce bugün, Maraş’ın kahraman halkı işgalcilerden kendisini kurtarmak için silkinip ayağa kalktı.

Atılan top mermilerinden biri Şeyh Turan Camii'nin minaresinde

Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi çerçevesinde Anadolu'nun birçok yeri gibi Maraş da işgal altındaydı. Şehrin her bir köşesi Fransız askerleriyle doluydu. Ancak, Fransızlar işgal altında bulundurdukları şehre daha da hakim olmak istiyorlardı.

Dini hedef alıyor, camileri bombalıyorlardı. Attıkları top mermilerinden biri de Şeyh Turan Camii'nin minaresine saplandı. Cami, minaresinde bir Fransız topundan çıkan patlamamış mermiyi, şerefle taşımaya devam ediyor.

22 gün süren direnişin tanıklarının anılarını ilk ağızdan dinleyen Maraşlılar ise hala hayatta. Onlardan biri, Maraş'ta düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ın torunu Yaşar Türkokur.

Kahraman unvanı aldı

Türk milleti, elindeki güçlü silahları düşmanın bilmediği bir yerde toplamalıydı. Bunun için bir karargaha ihtiyaç vardı. O yüzden karargah olarak bu mağara kullanıldı. Bugün direnişin karargahında herhangi bir iz yok ancak, sakladığı çok büyük anılar var.

Maraş, kurtuluş mücadelesinden 5 yıl sonra İstiklal Madalyası ile şereflendirildi. Kendini kurtaran şehir, bir diğer madalyasını da, 7 Şubat 1973'te adının önüne eklenen Kahraman unvanıyla aldı.

Tarih anlatmaya yetmez belki Kahramanmaraş'ı ama Anadolu’da milli mücadele uğruna verilen şu söz, her şeyi anlatıyor:

"Ölürsem Şehit, kalırsam gazi olurum."

Kurgu: Beytullah Ok