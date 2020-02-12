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TFF 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor: Murat Erdoğan
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: Burak Şeker
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay: Onur Özütoprak
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol
Etiketler: TFF 1. Lig 22. hafta hakemleriSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 15:24
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