Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu-Osmanlıspor: Murat Erdoğan

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Altay: Onur Özütoprak

16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Kadir Sağlam

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol