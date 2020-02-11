Katar Milli Spor Günü etkinlikleri kapsamında Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Eryaman Stadyumu’nda dostluk maçı oynandı.

Hakemler Ali Palabıyık, Soner Maraş ve Serkan Olguncan'ın görev aldığı maçta, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'nin de yer aldığı Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile federasyon ve spor kulübü başkanları forma giydi.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçi Şafi, dostluk maçının Türkiye ve Katar ilişkilerinin gelişimi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. Şafi, organizasyona katılanlara teşekkür etti.

Zorlu maçı FIFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti. Karşılaşmayı, Katar Büyükelçiliği çalışanlarının oluşturduğu bordo takım 2-1 kazandı.