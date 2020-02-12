Trabzonspor kupa maçına hazır
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, saat 14.00'te kara yolu ile Trabzon'dan Erzurum'a giderek yarınki maç öncesi kampa girecek.
Bordo-mavili ekibin Erzurumspor maçı kafilesi şu şekilde;
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Majıd Hosseini, Manuel da Costa, Messias, Joao Pereıra, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Taha Tunç, Kerem Baykuş, Guilherme, Safa Kınalı, Bilal Başacıkoğlu, Anthony Nwakaeme
13 Şubat Perşembe günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 17.00.
Trabzonspor, evinde oynadığı ilk maçı 5-0 kazanarak, tur için büyük avantaj yakalamıştı.
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