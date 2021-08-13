Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yaptı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri üç puanı üç golle aldı.

Beşiktaş, 9. dakikada Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı takımın ikinci golünü ise Atiba Hutchinson 52. dakikada ağlarla buluşturdu. 2-0

Skoru belirleyen isim 90+3. dakikada Cyle Larin oldu. 3-0

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

GOL - 9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

[Fotoğraf: İHA]

İkinci yarının önemli anları

GOL - 52. dakikada Sağ kanattan Rosier'in içeriye çevirdiği topla buluşan Atiba, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

54. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Salih'in şutunda top savunmadan döndü. Seken topla buluşan Salih'in ikinci şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

86. dakikada Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yasin'in dönerek vuruşunda top Welinton'dan sekip kornere gitti.

GOL - 90+3. dakikada Josef'in pasıyla topla buluşan Gökhan Töre ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Gökhan Akkan bu topu çeldi. Seken topu Larin tamamladı ve farkı üçe çıkarttı. 3-0

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Salih Uçan ve Kenan Karaman ilk 11'de

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılarda bir diğer yeni transfer Mehmet Topal ise karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ghezzal tek antrenmanla başladı

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takımla tek antrenman yapmasına karşın ilk 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve transfer döneminde tekrar kadroya katılması için büyük uğraş verilen Ghezzal, takımıyla sadece dün antrenmana katılmıştı.

Ghezzal, buna rağmen Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yaklaşık 1,5 sene sonra Süper Lig'de taraftarlı ilk maç

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla karşıladı.

Taraftarlar ayrıca, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sergen Yalçın tribünleri selamladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde taraftarları selamladı.

Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapılırken, deneyimli teknik adam da siyah-beyazlı taraftarları alkışladı.

[Fotoğraf: AA]

Selde hayatını kaybedenler unutulmadı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba için vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle tezahüratlar yaptı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 88 Necip Uysal), Salih Uçan (Dk. 70 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 69 Larin), Kenan Karaman (Dk. 78 Güven Yalçın)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 88 Eren Karadağ), Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 82 Alberk Koç), Djokovic, Alper Potuk, Dabo (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Mendes (Dk. 82 Mahsun Çapkan), Sabo, Remy (Dk. 67 Emir Dilaver)

Goller: Dk. 9 N'Koudou, Dk. 52 Atiba, Dk. 90+3 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sabo (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Welinton, Dk. 84 Güven Yalçın (Beşiktaş)