Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Sarı-lacivertliler dün, Dimitrios Pelkas'ın sabah antrenmanı sırasında omzunun çıktığını, yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncunun tedavisine başlandığını açıklamıştı.
Yunan futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Yunan futbolcunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum"
Etiketler: Fenerbahçe
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