Sarı-lacivertliler dün, Dimitrios Pelkas'ın sabah antrenmanı sırasında omzunun çıktığını, yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncunun tedavisine başlandığını açıklamıştı.

Yunan futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Yunan futbolcunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum"