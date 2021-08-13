Fenerbahçe kadroda düşünmediği veya iyi bir teklif gelmesi halinde satabileceği futbolculardan bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.

Allahyar'a talip var

Zorya kulübünün kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh için 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. İranlı futbolcu için özellikle Belçika’dan talipler var.

Yüksek bir teklif gelmesi halinde Ukrayna ekibi bu futbolcunun bonservis bedelini Fenerbahçe’ye ödeyerek Allahyar’ı başka bir kulübe satabilecek.

Mame Thiam ile birçok kulüp ilgileniyor

Mame Thiam ile de başta Arap yarımadası ve Çin’den olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor. Yönetim bu oyuncudan 2,5-3 milyon euro civarı bir kazanç elde etmeyi hedefliyor.

Göztepe’nin yanı sıra birkaç Süper Lig kulübü daha Sinan Gümüş’ü kadrosuna katmak isterken, sarı lacivertli ekip bu transferde az de olsa bir bonservis bedeli talep ediyor.

Zanka için 1 milyon euro isteniyor

Kopenhag ile görüşmelerini sürdüren Zanka’nın da 1 milyon euro civarında bir bonservis kazandırması halinde takımdan ayrılmasına izin verilecek.

Performansıyla Pereira’nın gözüne giren Zajc için ise iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapılacak.

Benzer durumda Pelkas için de ancak 10 milyon euro üzeri bir rakam ortaya çıkarsa teklif görüşülecek.

Ozan Tufan ve Samatta için de teklif bekleniyor

Avrupa hedefi olan Ozan Tufan için de teklif bekleniyor. 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadroya katılan Samatta için ise 3-4 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Ş

Şimdiye kadar beklenen boyutlarda bir teklif gelmedi. Bu oyuncunun yıllık yaklaşık 3 milyon euroluk maaşı da ayrılığı zora sokuyor.