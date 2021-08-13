Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool, Virgil van Dijk'ın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini yeniledi.
Liverpool Kulübü, 30 yaşındaki stoper Van Dijk'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Van Dijk, 2018'de 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilmişti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, 8 maçta Liverpool forması giyebilmişti.
— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021
The story continues… @VirgilvDijk pic.twitter.com/bQInOG1ba2
Etiketler: Liverpool Premier Lig Transfer Haberleri
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