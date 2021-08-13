Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alperen Şengün'den NBA'de 9 sayı, 10 ribauntluk performans
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Toronto Raptors ile oynadıkları hazırlık maçında 9 sayı, 10 ribaunt üretti.
Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde üçüncü maçına çıktı.
Raptors'a 92-76 kaybettikleri mücadelede ilk 5'te başlayıp 24 dakika 13 saniye süre alan Alperen, 9 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.
Genç pivot, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribaunt, 4 blok, Detroit Pistons önünde ise 21 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla mücadele etmişti.
Etiketler: NBA
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