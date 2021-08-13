Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep Futbol Kulübü'nde iki vaka
Gaziantep Futbol Kulübü, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
BİLGİLENDİRME | Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 13, 2021
Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz. pic.twitter.com/DHXSLnRoGx
Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
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