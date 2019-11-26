Süper Lig’in zorluk düzeyi artıyor. Bu sezon, son 7 yılın en çekişmeli ligi yaşanıyor. Bu zorluğun en büyük göstergelerinden biri lider takımın topladığı puanlar.

Ligin 12’nci haftasını ilk sırada tamamlayan Demir grup Sivasspor’un 24 puanı var. Bu puan son yedi sezonda 12’nci hafta verilerine göre lider takımın topladığı en az puan olarak kayıtlara geçti.

2013-2014 sezonunun 12’nci haftasında lider Fenerbahçe’nin 31 puanı vardı. Beşiktaş 2014-2015’de 26, 2015-2016’da da 29 puanla ilk sırada yer aldı.

2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir 30 puan topladı. Galatasaray 2017-2018 sezonunda 12’nci haftayı 26 puanla ilk sırada tamamladı. Geçen sezon da lider Medipol Başakşehir’in 12. Hafta itibariyle 27 puanı vardı.

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor’un topladığı 24 puan, aynı zamanda Avrupa’nın önemli liglerinde ilk sırada yer alan takımların topladığı puanlara göre düşük kaldı.

İngiltere’de Premier Lig’in lideri Liverpoll, Sivas ekibinden 10 puan fazla topladı. İtalya’da liderlik koltuğunda oturan Juventus da 12 hafta sonunda 32 puana ulaştı.

Almanya’da lider Mönchengladbach 12’nci haftayı 25, Fransa’da da Paris Saint Germain 27 puanla kapattı.

Böylece, Avrupa’nın 4 önemli liginde 12 maç sonunda en çok puanı, Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivaspor kaybetti.

Kaynak: TRT Spor