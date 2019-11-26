Süper Lig’de 12 haftada 21 puan alan Fenerbahçe’de, ilk haftalara göre düşüş gözleniyor.

Son olarak BtcTürk Yeni Malatyaspor ile berabere kalınması bazı futbolculara yönelik eleştirileri de artırdı.

Bu oyunculardan biri de geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea’den kiralanan Victor Moses.

Ersun Yanal, Muriç ve Kruse'nin yokluğunda Malatya deplasmanında Nijeryalı oyuncudan sahadan önemli bir rol üstlenmesini bekledi.

Ancak bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen 28 yaşındaki futbolcu hücuma katkı sağlamakta da zorlandı.

7 maçta forma giyemedi

Sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçıran Victor Moses oynadığı 5 maçta ise penaltıdan 1 gol kaydederken, 1 asist yaptı, 1 de penaltı kaçırdı.

Sahada henüz yeterince hazır bir görüntü çizemeyen Nijeryalı oyuncu devre arasına kadar performansını arttıramazsa, kanat bölgesine transfer yapılması gündeme gelecek.

Takımın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Victor Moses’ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Deneyimli futbolcu geçtiğimiz sezon 16 maçta 4 gol kaydetmişti.

Kaynak: TRT Spor