Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera yaptığı 25 kurtarışla en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

Organizasyonda en çok gol atan isim 7 golle Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland olurken Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech 4 asistle en fazla gol pası veren isim olarak kayıtlara geçti.

Devler Ligi'nde en çok isabetli şutu Cristiano Ronaldo (11) çekerken en fazla başarı pas veren isim ise Juventus'un Boşnak futbolcusu Miralem Pjanic (338) oldu.

Kaynak: TRT Spor