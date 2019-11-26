Spor
Muslera Devler Ligi'nde zirvede26 Kasım 2019 Salı 14:24 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 14:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftanın istatistikleri belli oldu.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera yaptığı 25 kurtarışla en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.
Organizasyonda en çok gol atan isim 7 golle Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland olurken Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech 4 asistle en fazla gol pası veren isim olarak kayıtlara geçti.
Devler Ligi'nde en çok isabetli şutu Cristiano Ronaldo (11) çekerken en fazla başarı pas veren isim ise Juventus'un Boşnak futbolcusu Miralem Pjanic (338) oldu.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi