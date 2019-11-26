UEFA Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçında 28 Kasım Perşembe günü Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı kadroda değişiklik yapmayı düşünüyor.

K Grubunda henüz puanla tanışamayan siyah beyazlılar, son oynanan Braga maçında da rotasyon yapmıştı.

Abdullah Avcı'nın ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

Kalede Utku’nun oynaması bekleniyor. Avcı, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir ve gibi isimlere de şans vermeyi planlıyor.

Bu arada takımın ligdeki durumundan memnun olan Beşiktaş yönetimi de, üst üste gelen galibiyetler sonrasında prim sistemini yeniden devreye soktu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, bununla alakalı finansal kaynak arayışını sürdürüyor.

Mayıs ayına kadar 450 milyon liralık ödeme yapması gereken yönetimin, önümüzdeki günlerde devraldıkları mali tabloyu açıklayacağı öğrenildi.

Başkan Çebi’nin denetleme kuruluna da son 10 yılın denetlenmesi için başvuru yaptığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Spor