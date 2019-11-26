Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ilk yarıları lider kapatan ve son haftalara kadar şampiyonluk yarışında olan kırmızı-beyazlılar, bu sezonki performansıyla eski başarılı sezonlarının sinyalini verdi.

Tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ve 10 sezon aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturan kırmızı-beyazlılar, son haftalardaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi.

Sivasspor'un başarılı performansı, taraftarını da heyecanlandırdı.

Memleketinin takımı Sivasspor'da sezon başında göreve başlayan Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile öğrencileri, elde ettikleri başarılarıyla taraftarın gönlünde adeta taht kurdu.

Geride kalan 12 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan toplayarak puan cetvelinde 1. sırada yer alan Sivasspor, başarılı performansıyla spor kamuoyunun dikkatini çekti.

Taraftar umutlu

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu Lideri Sadettin Şanlı, kırmızı-beyazlı ekibin 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını anımsattı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu sezon güzel bir hava oluşturduğunu belirten Şanlı, "Sivasspor, bu sezon Allah'ın izniyle eski günlerini aratmayacak. İleriye dönük bir kadro kurulduğuna eminiz, Rıza hocamız planlı bir çalışma içerisinde." dedi.

Taraftar grubu olarak gerek deplasmanda gerekse iç sahada ellerinden gelen tüm fedakarlığı yaptıklarını dile getiren Şanlı, "Şehrin artık şampiyonluk havasına girmesi lazım. Takımımız Avrupa kupalarına katılmak için büyük mücadele veriyor. Şu anda ligde lideriz, bütün Sivas halkı takımımıza sahip çıksın." diye konuştu.

Kaynak: AA