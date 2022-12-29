Sivasspor'un rakibi Galatasaray
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.
Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Oliveira'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya çıktı.
8. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Ulvestad'ın ceza yayı yakınından vuruşunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.
19. dakikada sağ çaprazdan ceza yayına doğru ilerleyen Robin Yalçın'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
22. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile duvar pası yaptıktan sonra top Oliveira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
25. dakikada Rashica'nın ceza yayının gerisinden şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
GOL - 27. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Sağ kanattan Boey'in içeriye çevirdiği topu Mertens penaltı noktası yakınlarında düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0
32. dakikada Mertens'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında son anda pasını Gomis'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak Goutas'a çarparak uzaklaştı.
43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Van Aanholt'un arka direkte gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Saygın Ögel.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın, Keita, Caner Osmanpaşa, Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Yatabare, Ahmed Musa.
Galatasaray: Muslera, van Aanholt, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Boey, Berkan Kutlu, Rashica, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Gomis.
Gol: Dk. 27 Mertens (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 23 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Van Aanholt, Dk. 44 Boey (Galatasaray)
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