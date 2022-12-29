Giresunspor ile Gaziantep FK, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Serginho ile 90+5. dakikada Bajic filerle buluşturdu.

Gaziantep FK'nın tek golünü ise 51. dakikada Veliu attı.

Ligde 5. galibiyetini alan, Bitexen Giresunspor, taraftarı önünde kazanarak küme hattının üstüne çıktı. Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor, bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Gaziantep FK ise galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı. Erol Bulut yönetimindeki Gazinantep Fk 17 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

[Fotoğraf: İHA]

45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada Furkan’ın rakip defansın arkasına gönderdiği pası alan Veliu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu yerden ağlara gönderdi. 1-1

90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi.

GOL - 90+5. dakikada Sergio, rakip kaleye hızla yaklaşarak pasını gönderdi. Topla buluşan Bajic, topu filelerle buluşturdu. 2-1

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Deniz Caner Özaral.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Navarrete, Görkem Sağlam (Dk. 72 Savicevic), Bajic (Dk. 90+7 Kadir Seven), Serginho (Dk. 90+8 Doğan Can Davas), Kuwas (Dk. 85 Murat Cem Akpınar).

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovski), Hanousek (Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan), Maxim, Merkel, Veliu (Dk. 69 Sagal), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Tosca), Figueiredo.

Goller: Dk. 24 Sergio, Dk. 90+5 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 51 Veliu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Kitsiou, Dk. 33 Furkan Soyalp, Dk. 79 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 22 Arias, Dk. 49 Görkem Sağlam, Dk. 56 Eguskiza, Dk. 80 Savicevic, Dk. 90+8 Kuwas (Bitexen Giresunspor)