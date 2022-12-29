Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu Salon Hokeyi Erkekler Kulüpler Avrupa Şampiyonası 17-19 Şubat tarihlerinde, Salon Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası da 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.

Ayrıca Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise 9-15 Temmuz tarihlerinde yine Alanya'da gerçekleştirilecek.

Erkekler Açık Alan Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları ise 26-29 Mayıs tarihlerinde Konya'da organize edilecek.