Lokman Hekim Üniversitesinin Söğütözü'nde bulunan merkezinde gerçekleşen konferansta, kariyerinde 11 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile üç olimpiyat madalyası bulunan Rıza Kayaalp ile Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2022 yılının serbest stil güreşçisi seçilen, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, tecrübelerini ve başarı sırlarını öğrencilerle paylaştı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11 yaşında ailesinden ayrılmış, yatılı yurtta kalarak o yaştan itibaren güreşe emek vermiş biri olarak, öğrencilere elde edilen başarının nasıl zorluklar ve mücadele ile geldiğinin anlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Rıza, hiçbir şeyin kolay elde edilmediğini belirttti.

"Amacımız bu gençlerin hayata bakışlarına etki edebilmek. Bizler küçük yaşta 11 yaşında anne ve babamızdan ayrılıp güreşçi olabilmek için çok yoğun çalışmalara başladık. Büyük fedakarlıklarla buralara geldik, Allah'a şükürler olsun dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de çok önemli başarılara imza atmış sporcularız. Türkiye'de en çok madalya kazanmış sporcular olduk. Bu kardeşlerimize de onları paylaşıp onların da belki hayatına dokunabilmek, onlarla bir şeyler paylaşabilmek güzel olacak."

2023 yılı yeni hedefleri için ise Rıza, yeniden Avrupa ve dünya şampiyonu olmak için çalıştığını belirtti.

"Daha önce bu şampiyonlukları hiç kazanmamış gibi yoluma devam etmek. Tabii en büyük hayallerimden bir tanesi 12. Avrupa şampiyonluğunu alıp Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu egale edebilmek, o benim için çok gurur verici olacak. Sonra da 6. dünya şampiyonluğunu kazanıp olimpiyat vizesi almak gibi hedeflerimiz var. Vizeyi alıp olimpiyatlara daha huzurlu hazırlanmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Taha Akgül: 2023 yılını da Avrupa ve dünya şampiyonu olarak tamamlayacağım

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha ise gençlere spor ve olimpiyat bilincinden bahsettiklerini belirtti.

"Olimpiyatların önemini, Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığımız madalyaların önemini anlatıyoruz. İnşallah onlara kendi hayatımızdan anlattığımız tecrübelerden bir nebze olsun faydamız olursa ne mutlu bize çünkü bizler de onlar gibi öğrencilik yollarından geçerek ciddi başarılar elde ettik. Hem minderde hem de mektepte başarılı bir eğitim kariyeri çizdik. Özellikle yüksek lisansımı da yüksek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı alarak sadece millilik kontenjanıyla değil, yüksek lisansımı da bitirdim şimdi doktora yapmayı da düşünüyorum. Genç kardeşlerimize hem sporun hem eğitimin bir arada yapılabileceğini onlara anlatıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Taha, spor ile eğitimin irade gösterilirse, istenilirse birlikte yürütülebileceğini vurguladı.

"Sporcu kardeşlerimiz 24 saatlik zamanda gerekli iradeyi gösterirlerse hem sporda hem de eğitimde başarılı olabilirler. Büyüklerimiz şöyle düşünüyor, 'oğlum, kızım spora giderse eğitiminden geri kalabilir' diye düşünüyorlar ama bu yanlış bir kanı. Diyoruz ki; 'sporu da yapın, bu spor sizin eğitim hayatınızı hem ruhsal, hem psikolojik olarak sizleri rahatlatacak, stres atacaksınız. Bu eğitim hayatınıza pozitif anlamda yansıyacak."

Taha, 2022 yılını çok başarılı bir şekilde yenilgisiz kapattığını da hatırlattı.

"3 altın madalya aldım ve Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandım ve dünyada güreşte yılın sporcusu seçildim, çok büyük bir unvan, büyük bir gurur, çünkü dünyada çok büyük starlar var. İnşallah 2023 yılına bu moralle başlayacağım, bu moralle beraber de 2023 yılını da inşallah yenilgisiz Avrupa ve dünya şampiyonu olarak tamamlayacağım."

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin'in açılış konuşmasını yaptığı, moderatörlüğünü Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Settar Koçak'ın yaptığı konferansta, Dünya Güreş Birliği MHK üyesi Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu da öğrencilere görüşlerini aktardı.